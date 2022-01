Vissel Kobe inicia campanha para arrecadar R$ 716 mil e construir estátua de Iniesta

O Vissel Kobe, clube mais rico do Japão, quer erguer uma estátua de bronze do espanhol Andrés Iniesta, principal estrela do time, e lançou uma campanha para arrecadar o dinheiro para a construção do monumento. O curioso é que a agremiação é de propriedade do milionário Hiroshi Mikitani, fundador do grupo Rakuten, um dos homens mais abastados do país oriental.

A intenção do Vissel Kobe é arrecadar 15 milhões de ienes (cerca de R$ 716 mil) para homenagear o meio-campista de 37 anos com uma estátua na entrada do estádio do clube, o Noevir Stadium Kobe. Uma doação entre 1.100 e 1,1 milhão de ienes (R$ 52 a R$ 52,9 mil) foi pedida aos torcedores, explicando que isso ajudará a transformar o local em um "campo sagrado" do futebol japonês.

"Dizer que é um milagre estar em campo assistindo Iniesta jogar no Japão não é exagero", diz um trecho do texto da campanha no site do clube.

Os contribuintes receberão recompensas que vão desde fotos tiradas com o jogador na cerimônia de inauguração do monumento até a votação da postura do atleta na estátua. Iniesta é muito popular no Japão e analistas dizem que ele gerou mais de US$ 100 milhões em vendas de ingressos e receita.

Iniesta já apareceu em comerciais de televisão por causa do saquê (a bebida alcoólica tradicional japonesa) e serviços de telefonia móvel. Mas ele ainda não conquistou o título da J-League desde que chegou ao Japão, terminando com seu clube em terceiro lugar na temporada passada como o melhor resultado, embora tenha vencido a Copa do Imperador em 2019 e a Supercopa do Japão em 2020.

Autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010, o ex-jogador do Barcelona chegou ao Vissel Kobe em 2018 após um acordo que, segundo a imprensa japonesa, chegaria a US$ 30 milhões por ano, em um contrato de dois anos, já prorrogado.

Quem também está imortalizado com uma estátua em terras japonesas é Zico. O maior ídolo da história do Flamengo tem uma estátua na entrada do estádio de seu ex-clube japonês, o Kashima Antlers. O brasileiro atuou na J-League quando o campeonato estreou, em 1993, ajudando a popularizar o esporte no país.