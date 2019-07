Vissel Kobe x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Vissel Kobe e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 6h (horário de Brasília), no Estádio Kobe Wing, em Kobe, no Japão, em duelo válido pela Rakuten Cup, torneio de pré-temporada no Japão, que também conta com o Chelsea.

Vissel Kobe x Barcelona terá transmissão do canal SporTV.

Depois de derrotar o Chelsea no primeiro amistoso válido pela Rakuten Cup, com gol do atacante brasileiro Leandro Damião, o Vissel Kobe chega empolgado para encarar o Barcelona. Com um empate, a equipe que tem como destaques Andrés Iniesta, Lukas Podolski e David Villa, garante o título do torneio.

Ainda no começo da pré-temporada, o Barcelona ainda está longe de apresentar o grande futebol que é esperado pela equipe com sua força máxima. Após a derrota para o Chelsea, os catalães precisam ganhar por pelo menos três gols de diferença para ficar com a taça. Mais uma vez o técnico, Ernesto Valverde não contará com jogadores que disputaram a Copa América, como Suárez, Coutinho, Vidal e Messi.