Vital quer esquecer derrota na Arena: 'Levantar a cabeça para quarta-feira'

O meia Mateus Vital teve a grande chance do Corinthians na partida quando o placar ainda estava 0 a0, mas vacilou. Frente a frente com o goleiro, no final do primeiro tempo, ele chutou em cima de Cesar.

O vacilo fez falta na etapa final, quando o Flamengo sobrou em campo e decretou uma vitória por 3 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time alvinegro a apenas seis pontos da zona de rebaixamento. Ainda no gramado, Vital minimizou a fraca atuação.

"Acho que não jogaamo mal. Criamos no primeiro tempo. Tive oportunidade e não fui eficiente. Tomamos esses gols, mas é levantar a cabeça para quarta-feira que tem a final contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil", comentou o jogador.

Vital e todo o setor ofensivo tiveram atuação discreta. O Corinthians esperou o Flamengo em seu campo de defesa e tentou surpreender no contra-ataque. No primeiro tempo a tática funionou. Mas no segundo, Paquetá fez dois gol após bolas alçadas na área.

O meio-campista também negou que a ansiedade pelo jogo contra o Cruzeiro possa ter atrapalhado na partida. "O Jair ligou nosso alerta, para entrar com foco. Mas infelizmente o objetivo não foi alcançado", analisou.

Sem poder de reação, o Corinthians não conseguiu furar a zaga do Flamengo e, para piorar, ainda levou o terceiro aos 45 minutos do segundo tempo. O time alvinegro viaja na segunda-feira à noite para Belo Horizonte para o primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil.