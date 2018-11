Vital lamenta situação do Vasco e comemora gol pelo Corinthians: 'vou fazer o quê?'

Autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, na Arena Corinthians, o meia Mateus Vital deixou o gramado celebrando o feito que deixou a equipe paulista mais distante da zona de rebaixamento, mas também lamentou a situação vivida pelo ex-clube, onde foi revelado.

"A gente fica triste pela situação do Vasco, mas vou fazer o quê? Tenho que defender o Corinthians e tudo é para a torcida, que merece essa vitória", comemorou o meia, que apesar da lamentação com a situação do ex-clube, deixa clara a sua felicidade.

"Tenho um respeito enorme pelo Vasco, que me formou e cheguei lá aos 5 anos. Fico triste pela situação que passam e hoje estou no Corinthians, o clube que aprendi a amar", completou o corintiano, que fez apenas seu segundo gol com a camisa alvinegra . Em respeito ao ex-clube, ele não comemorou quando marcou o gol.

O corintiano contou ainda que o zagueiro Pedro Henrique fez um previsão antes da bola rolar. "Estou feliz demais. O Pedro Henrique falou que hoje (sábado) seria o meu dia e fui iluminado", comentou.

Pedrinho destacou que o resultado positivo dá maior tranquilidade para Jair Ventura trabalhar. "O Jair é um cara fantástico. Ele acredita em nós e nós acreditamos nele. Hoje (sábado) dá um alívio, mas não está salvo ainda. Não queremos parar nos 43, queremos mais", afirmou.