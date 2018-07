Vítima de atentado, Bartra diz que viveu '15 minutos mais longos e duros da vida'

O zagueiro espanhol Marc Bartra, do Borussia Dortmund, disse nesta sexta-feira que as explosões contra o ônibus da equipe na última terça 'foram os piores 15 minutos de sua vida'.

Único ferido nas três explosões que atingiram o ônibus da delegação do time alemão, a poucas horas da partida contra o Monaco, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que acabou sendo realizada apenas na quarta-feira, o defensor ficará quatro semanas afastado dos gramados por causa dos ferimentos que sofreu na mão e no braço direito.

"A dor, o pânico e a incerteza de não saber o que estava acontecendo, nem por quanto tempo duraria... Foram os mais longos e duros 15 minutos da minha vida", escreveu o jogador por meio de sua página no Instagram.

"A única coisa que peço é que vivamos todos em paz e deixemos as guerras. Quando vejo minha mão inchada e ferida, sinto orgulho, pensando que todo o dano que queriam fazer a nós na terça resultou apenas nisso", ressaltou Bartra na carta emocionada que publicou na rede social.

Por causa do sério episódio de violência ocorrido na última terça, o espanhol ficará quatro semanas afastado do Borussia Dortmund. Ele foi operado na noite da última terça-feira, horas depois de ter fraturado o seu antebraço e sofrido perfurações por detritos das explosões que danificaram uma das vidraças do ônibus do Borussia. As explosões também estouraram os pneus do veículo, que então acabara de sair do hotel onde o time estava concentrado e estava a caminho do estádio Signal Iduna Park.

Bartra não chegou a correr risco de morte por causa dos ataques e na última quarta-feira veio a público nas redes sociais para afirmar que estava bem e motivado para torcer pelo Borussia contra o Monaco, que poucas horas mais tarde derrotaria o time alemão por 3 a 2, em Dortmund, pelo confronto de ida das quartas de final.

Nesta quinta, porém, ele não escondeu a emoção na carta que publicou na rede social, na qual deixou claro que se sente um privilegiado por ter escapado com vida do atentado. "Creio que o choque destes dias vai diminuindo cada vez mais e ao momento se somam a vontade de viver, de lutar, de trabalhar, de rir, de chorar, de sentir, de querer, de crer, de jogar, de treinar, de seguir desfrutando do meu povo, seres queridos, companheiros, de minha paixão, de defender, de sentir o cheiro do gramado antes de começar a partida e me motivar", escreveu.

Também na última quarta-feira, a polícia alemã confirmou que encontrou perto do lugar onde ocorreram as explosões uma carta cujo conteúdo indicaria motivação extremista islâmica para o ataque ocorrido na terça-feira. Promotores de Justiça da Alemanha prenderam um suspeito na quarta e, segundo Frauke Koehler, a porta-voz da promotoria, dois suspeitos estavam sendo investigados nesta linha de apuração da polícia. Em entrevista coletiva, ela revelou que as autoridades fizeram uma busca no apartamento dos dois suspeitos e que um deles foi detido.

A carta, ainda segundo a porta-voz, pediria que a Alemanha interrompesse o envio de aviões de reconhecimento que ajudam no combate ao Estado Islâmico e que o país fechasse a base aérea dos Estados Unidos em Ramstein, em solo alemão.

Desfalque pela primeira vez já na última quarta-feira, Bartra voltará a ser baixa do Borussia no sábado, quando o time enfrenta o Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão. Em seguida, na quarta-feira, ele ficará fora também do duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na França, onde a equipe de Dortmund precisará marcar ao menos dois gols para ter chance de avançar às semifinais.