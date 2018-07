Vítima de câncer, Tito Vilanova morre aos 45 anos na Espanha

SÃO PAULO - O ex-técnico do Barcelona, Tito Vilanova, morreu nesta sexta-feira, aos 45 anos, em decorrência de câncer na glândula parótida. A doença foi divulgada em novembro de 2011. Vilanova foi submetido a uma cirurgia na noite desta quinta-feira, no hospital de Quirón, em Barcelona, e não resistiu.

O treinador assumiu o clube catalão entre agosto de 2012 e julho de 2013, conquistando o Campeonato Espanhol da temporada passada. Ele chegou a deixar o comando do time em dezembro de 2012, para fazer um tratamento nos Estados Unidos. O trabalho foi retomado no fim da temporada 2012/2013. Logo após o anúncio da doença, Vilanova passou por uma cirurgia de quase dez horas para a retirada do tumor.

"O clube deseja expressar as mais profundas condolências à família de Tito Vilanova , que compartilhou os momentos de dor , juntamente com os amigos e os fãs do Barcelona. Por vontade da família Vilanova , por favor, respeitem seu desejo de viver na mais estrita intimidade estes momentos após a morte", disse o Barcelona, por meio de nota.

Depois de superar a doença em um primeiro momento, ganhou aval médico para continuar seu trabalho à beira do gramado no Barcelona, onde ainda era auxiliar de Pep Guardiola. O médico do clube catalão, Ricard Pruna, chegou a dizer que via o comandante como "curado" do câncer.

No entanto, pouco mais de um ano depois, Vilanova foi submetido a exames que detectaram o reaparecimento do tumor, que, segundo ele, antes era "em lugar diferente e mais fácil de tratar". Após uma nova cirurgia no fim de 2012, o treinador recebeu alta e, novamente, havia a certeza de que estava curado.

Mesmo assim, Vilanova foi para os Estados Unidos, onde passou três meses em Nova York realizando tratamentos. Na época, foi substituído por seu auxiliar, Jordi Roura. O treinador retornou ao trabalho, mas a doença voltou a atacá-lo e, desta vez, optou por afastar-se do futebol.