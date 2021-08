Vitinho celebra primeiro gol no Corinthians, mas lamenta derrota para o Flamengo

Em mais uma atuação abaixo das expectativas como mandante, o Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1, neste domingo, jogando na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time alvinegro foi marcado por Vitinho, jogador que foi promovido da equipe sub-20 no início da temporada e balançou as redes pela primeira vez como profissional.

O gol saiu após rebote em cobrança de escanteio, no qual Vitinho acertou um belo chute e contou com o desvio do zagueiro Léo Pereira para a bola entrar na meta defendida pelo goleiro Diego Alves. Em entrevista após o jogo, o meio-campista falou sobre a marca positiva e lamentou a derrota.

Leia Também Nacho vê pênalti como crucial para vitória do Atlético-MG e exalta força do time

"Eu estou muito feliz pelo primeiro gol como profissional. Infelizmente, a vitória não veio. Vamos trabalhar essa semana para a gente poder conquistar os três pontos na próxima partida", disse Vitinho em declarações à TV Globo.

Com a derrota, o Corinthians estacionou nos 17 pontos conquistados neste Brasileirão, na parte intermediária da tabela de classificação. Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Sylvinho enfrenta o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Para o clássico do próximo domingo, Vitinho garantiu que o time precisa "trabalhar, treinar e focar na vitória".