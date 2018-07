Vitinho festeja estreia e começa a ganhar fama no Palmeiras

O meia Vitinho, de apenas 17 anos, fez a sua estreia pelo Palmeiras nesta terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG. O garoto entrou aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Cleiton Xavier, e embora tenha atuado por pouco tempo, já conseguiu ter seu nome gritado pela torcida e sentiu um pouco o que significa atuar pelo clube.

“Algumas pessoas me reconhecem na rua e pedem para tirar foto. Estou me divertindo muito com isso”, disse o garoto, que deu nesta quarta-feira, a primeira entrevista coletiva pelo time profissional do Palmeiras. Em relação aos gritos da torcida, ele afirmou que não esperava tamanha receptividade.

“Não esperava mesmo. Acho que foi uma forma de agradecimento pelo que fiz na base do clube. Sempre honrei a camisa e me dediquei para buscar meu espaço no profissional. Fiquei feliz, minha mãe e meus irmãos estavam no estádio. Vai ser uma coisa que levarei para o resto da vida”, comentou.

O fato de ter sido promovido ao time profissional mudou a vida de Vitinho. O garoto deixou a Cohab de Taipas por um apartamento na Barra Funda, próximo da Academia de Futebol. Ele vai ao treino pegando uma carona com Matheus Sales ou até indo a pé para o treino.

“Estou morando mais perto e quando morava longe era corrido.Agora venho com o Matheus Sales, que mora no mesmo prédio e ele me dá carona. Se não vier com ele, venho a pé. É pertinho”, comentou.