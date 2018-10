Vitinho é dúvida de Dorival para escalar o Flamengo diante do Corinthians

O técnico Dorival Junior não para de colecionar problemas para escalar o time do Flamengo para o jogo de sexta-feira, diante do Corinthians, às 21 horas, em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de Diego, Diego Alves e Paquetá foi a vez de Vitinho, nesta quarta-feira, deixar o treinamento da manhã mais cedo por causa de dores musculares na coxa esquerda. O atacante saiu do gramado de cabeça baixa e mancando.

Durante treino tático, ao ser perseguido por Lincoln e Rodinei, Vitinho deu uma arrancada e acusou a contusão. Ele será submetido a exames nesta semana. Geuvânio entrou em seu lugar.

Dos jogadores lesionados, Paquetá, que recebeu uma pancada no treino de terça-feira, é o que tem mais chance de atuar contra o Corinthians. O meia fez tratamento nesta quarta-feira pela manhã e não foi ao campo do Ninho de Urubu.

César; Pará, Léo Duarte, Rever e Trauco; Cuéllar, Piris da Motta, William Arão e Everton Ribeiro; Vitinho e Uribe. Este foi o time titular que Dorival utilizou no treino desta quarta-feira.

O Flamengo é o quinto colocado no Brasileirão, com 49 pontos, quatro atrás dos líderes Palmeiras e Internacional. O São Paulo tem 52 e o Grêmio, 50. Depois do Corinthians, o time rubro-negro terá o clássico com o Fluminense.