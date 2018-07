Vitinho é apresentado pelo Flamengo e celebra realização de 'sonho de moleque'

Apresentado nesta segunda-feira como reforço do Flamengo, Vitinho reiterou, na entrevista coletiva realizada no Ninho do Urubu, que o acerto com o clube carioca representa a realização de um sonho. O atacante estava no CSKA Moscou e chega como uma contratação de peso, até pelos 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões) investidos para tirá-lo do clube russo.

"É um sonho de moleque de verdade. Sempre dizia para a família que um dia iria jogar no Flamengo e, graças a Deus, esse dia chegou. Estou louco para estrear e botar isso para fora", afirmou, nesta segunda, o reforço flamenguista, agora ansioso para entrar em campo pelo clube.

Como ele mesmo comentou, Vitinho tem vivido uma maratona de emoções nas últimas horas. O atacante desembarcou no Rio neste domingo e depois seguiu para o Maracanã, sendo saudado lá pela torcida, que lotou o estádio na goleada por 4 a 1 sobre o Sport, resultado que manteve a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro.

"Foi incrível a recepção. Não tive nem palavras. Não conseguia nem chorar mais, pois já tinha chorado tudo. Não tenho palavras para explicar a sensação que eu tive", disse o atacante, empolgado com o carinho que vem recebendo nos últimos dias da torcida do clube.

O atacante, de 24 anos, revelou que seu posicionamento nas negociações foi decisivo para que o Flamengo sacramentasse a sua contratação, pois ele declarou aos dirigentes do CSKA Moscou que desejava retornar ao futebol brasileiro nesse momento para defender o clube carioca.

"No momento final da negociação, me posicionei para o CSKA sobre a importância deste momento, que era um sonho de criança. Eles entenderam o sentimento e a realização que isso era para mim", declarou Vitinho, que iniciou a sua carreira no Botafogo e se transferiu ao futebol russo em 2013, tendo atuado por empréstimo pelo Internacional

O atacante já teve o seu contrato regularizado com o Flamengo e pode estrear pelo time na quarta-feira, quando o time vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vitinho se colocou à disposição do técnico e assegurou que tem condições de atuar em alto nível.

"Tem a dificuldade de um jogo de mata-mata, um jogo de campeonato, mas estou com tanta vontade de jogar que, por mim, entrava logo", afirmou Vitinho, que fez o seu primeiro treinamento pelo novo clube antes mesmo da sua apresentação.