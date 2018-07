Vitinho é inscrito no BID e pode estrear pelo Inter na quarta

Se Nilmar é titular absoluto do comando de ataque do Internacional, a segunda vaga do setor está em aberto. E o técnico Diego Aguirre terá a partir de agora mais uma opção para preenchê-la: Vitinho, jogador revelado pelo Botafogo carioca e que estava no futebol russo, finalmente foi registrado na CBF e poderá jogar nesta quarta-feira contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho.

Além disso, o torcedor do Colorado recebeu outra boa notícia nesta terça-feira: o meia Anderson, ex-Grêmio, e que jogou várias temporadas no Manchester United inglês, assinou contrato de quatro anos com o clube. Mas ainda não se sabe quando poderá estrear.