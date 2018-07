Vitinho e Réver ficam foram de amistoso e treinam no Inter

Ainda não será nesta segunda-feira que o zagueiro Réver e o atacante Vitinho vão estrear pelo Internacional. Recém-contratados, ambos os jogadores não vão enfrentar o Juventude no amistoso marcado para o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, que será disputado a partir das 18 horas.

Réver e Vitinho ainda estão em fase de recondicionamento físico para serem liberados e ficarem à disposição do técnico Diego Aguirre. Por causa disso, não vão entrar em campo e treinaram na manhã desta segunda-feira ao lado de outros jogadores na Associação Geremia, em Bento Gonçalves.

Assim, eles fizeram trabalhos com bola, com ênfase em condução e finalização, além de atividades físicas, como arrancadas e exercícios de fortalecimento muscular ao lado de Luque, Maurides e Wellington Paulista, que tem a sua saída do Inter especulada. Os goleiros Agenor e Jacsson também participaram do treino e realizaram atividades específicas.