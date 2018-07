Vitinho estreia com dois gols, mas Internacional cede empate em 4 a 4

Chamado de ''zequinha'' por seus torcedores, o São José jogou como grande diante do Internacional, nesta quarta-feira, e surpreendeu a equipe colorada em pleno Beira-Rio, com direito a um gol antológico, de bicicleta, marcado por Jô. Foi Rafinha, porém, quem fez aos 45 do segundo tempo e alcançou o empate em 4 a 4 diante de cerca de 12 mil torcedores.

Vitinho, que só foi registrado na CBF na véspera, estreou com dois gols com a camisa do Inter. Logo aos 2 minutos de partida, ele arriscou da intermediária e colocou no cantinho direito do goleiro, que pulou atrasado. Eduardo Sasha, de cabeça, fez o segundo, e Vitinho, no segundo pau, após a bola cruzar toda a pequena área, anotou o terceiro.

Parecia que a goleada seria natural, mas o São José achou dois gols nos últimos sete minutos do primeiro tempo, com Jô e Reinaldo Luis. Sasha, depois de cruzamento de Luque, voltou a dar tranquilidade para o Inter, aos 25 minutos do segundo tempo.

Aí veio o inesperado: aos 30, após cruzamento da direita, quase na linha da grande área, Jô arriscou uma bicicleta e encobriu Alisson, para fazer o gol mais bonito do ano no futebol brasileiro. A festa da torcida do Zequinha só não foi maior do que quando Rafinha cortou o marcador e, de longe, acertou o canto de Alisson para marcar o gol de empate.

O Inter, que estreou empatando com o Lajeadense, domingo, segue sem vencer no Campeonato Gaúcho. A equipe treinada pelo técnico Diego Aguirre recebe o Novo Hamburgo, no sábado.