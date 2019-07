Vitinho exalta Jorge Jesus e promete corresponder: 'Sei o que esperam de mim'

Aos poucos, Vitinho vai tentando reconquistar seu espaço no Flamengo e atingir o nível que se esperava dele quando foi contratado no segundo semestre como, até então, o reforço mais caro da história do clube, marca superada por Arrascaeta. Titular no último compromisso que antecedeu a pausa das competições de clubes antes da pausa para a Copa América, ele parece ter conquistado essa condição com Jorge Jesus.

No fim de semana, afinal, Vitinho fez parte do time que por mais tempo ficou em campo no jogo-treino contra o Madureira, disputado na Gávea. E ainda marcou dois gols na atividade. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva agradeceu o apoio do treinador e destacou o aprendizado que vem tendo com o português.

"Fico feliz pela confiança do Jorge Jesus. Pude jogar bastante tempo contra o Madureira e fiz dois gols. Tem sido legal a experiência com um treinador da Europa no Brasil. Ele tem tentado extrair o melhor de mim e de todos no Flamengo. É lógico que são apenas 12 dias de trabalho, ele ainda tem muitas coisas para nos passar. Tenho me concentrado para aprender tudo que ele tem nos ensinado", afirmou.

Ansioso para a retomada das competições, Vitinho espera a confirmação de que vai começar jogando no próximo compromisso do Flamengo, dia 10, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E deixou claro saber que a expectativa em relação ao seu desempenho é grande.

"Espero continuar dando sequência e evoluir, ter mais tempo em campo e aproveitar. Tenho me cobrado muito na preparação e concentração. Quero ir bem, ter sequência, ajudar o Flamengo e ser o que todos esperam de mim", disse.

O último jogo de Vitinho pareceu um resumo dos seus altos e baixos com os flamenguistas. Afinal, no confronto com o CSA, em 12 de junho, recebeu vaias de alguns torcedores presentes ao Mané Garrincha. Mas conseguiu dar uma "reposta" ao marcar um dos gols do triunfo por 2 a 0.

"Fui vaiado em determinado momento. Nenhum atleta quer passar por isso. Mas há males que vêm para o bem. Fiz um bom jogo, veio o gol e voltamos felizes para casa. As situações com a torcida vão aparecer, mas a reação depende de mim. Tenho procurado reagir da melhor maneira. Não serei o primeiro nem o último a ser vaiado. Tento ter a melhor postura em relação a isso", comentou.