Vitinho participa de treino do Inter e diz estar pronto para enfrentar a Ponte

Maior artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro, com oito gols, Vitinho está recuperado de lesão muscular na coxa direita e deve reforçar o time colorado na partida de quinta, contra a Ponte Preta. O atacante participou do treino fechado desta terça-feira, no Beira-Rio, e garantiu estar em condições de entrar em campo.

"Desde ontem (segunda-feira), me senti bem, e hoje também. Acredito que estou bem para jogar e feliz de poder voltar. Espero que nossa equipe veja que é um jogo que temos de vencer de qualquer jeito", afirmou Vitinho, que deve entrar no lugar de Aylon.

De acordo com o treino de segunda-feira, Vitinho deve formar dupla de ataque com Eduardo Sasha. No meio de campo, Valdivia assume a vaga deixada por William, que retorna à lateral direita no lugar do lesionado Ceará.

"O Inter depende de todos os atletas. Fui feliz em fazer os gols para ajudar a equipe e quero seguir assim, mas o time precisa de todo mundo. Posso estar bem, mas se os companheiros não estiverem, não adianta", prosseguiu Vitinho.

O Inter encara uma verdadeira decisão contra a Ponte Preta na partida de quinta-feira, às 21h (de Brasília) no estádio Beira-Rio. O time colorado é o primeiro da zona de rebaixamento, com 38 pontos, um abaixo do Vitória. Já a equipe paulista ocupa o 11.º lugar, com 45 pontos.