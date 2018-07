Vitinho sente lesão no pé e pode desfalcar o Inter diante do Sport

Não bastasse a crise pelos péssimos resultados e os 13 jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda precisa lidar com os desfalques. O técnico Celso Roth pode ganhar mais um para escalar a equipe diante do Sport. O atacante Vitinho, com uma lesão no pé, se tornou dúvida para a partida deste domingo, na Arena Pernambuco.

Vitinho não participou do treinamento desta quinta-feira no CT do Parque Gigante. Ele reclamou de um problema no pé direito e realizou exercícios específicos. O atacante será avaliado nos próximos dias para saber se terá condições de viajar com o elenco para Recife.

Sem Vitinho e também por opção técnica, Celso Roth realizou algumas mudanças na escalação durante o trabalho tático desta quinta. Depois de ser testado na meia durante a partida contra o São Paulo, no último domingo, e treinar nesta função na quarta-feira, o lateral William foi mantido na posição e deve ser titular no meio de campo. Pior para Valdivia, que perdeu o pênalti decisivo contra o time paulista e treinou entre os reservas nesta quinta.

A outra mudança aconteceu no ataque. Contratado como grande esperança para o restante da temporada, o uruguaio Nico López pouco fez até o momento e deve ficar no banco contra o Sport. Ao menos nesta quinta, ele sequer foi testado entre os titulares. Ariel ocupou seu lugar.

Celso Roth escalou o time na atividade com: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William e Seijas; Eduardo Sasha e Ariel. Ao longo do trabalho, Valdívia, Aylon e Eduardo Henrique foram testados nas vagas de Sasha, Ariel e Fabinho, respectivamente.