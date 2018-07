Vitinho sente tornozelo e deixa treino do Inter mais cedo; Valdívia é poupado

O atacante Vitinho deixou o treino do Internacional mais cedo nesta quarta-feira com dores no tornozelo direito. O jogador recebeu atendimento médico ainda no campo e teve o local imobilizado.

Vitinho já não entraria mesmo em campo contra o São Paulo, domingo, no estádio do Beira-Rio, pois terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, ele não preocupa a comissão técnica.

Outro que se recupera de uma pancada no tornozelo é o atacante Valdívia. O jogador foi poupado do treino em campo, mas na entrevista coletiva garantiu que não será problema para a próxima rodada do Brasileirão.

Quem pode voltar ao time é o goleiro Danilo Fernandes. Recuperados da lesão muscular na coxa direita, ele participou normalmente do treino. O grupo do Inter volta a trabalhar nesta quinta-feira, em dois turnos, mirando o duelo do fim de semana.