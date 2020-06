Vitinho testa positivo e é afastado dos treinos no Bragantino

Para voltar aos treinamentos, o Red Bull Bragantino realizou testes de detecção da covid-19 e constatou dois casos positivos, um deles do atacante Vitinho, ex-Palmeiras.

Entre jogadores, membros da comissão técnica, staff e funcionários, 75 pessoas foram testadas. O clube divulgou 70 resultados negativos, três casos de pessoas que já tiveram contato com a doença anteriormente, e dois resultados positivos.

Além de Vitinho, o outro cado positivo no Bragantino foi do analista de operações Valdir Fagundes. Os dois estão assintomáticos, mas vão cumprir período de isolamento acompanhado pelo departamento médico do clube.

O restante dos testados voltou às atividades no HWT Sports, centro de treinamento em Bragança Paulista, nesta terça-feira, realizando atividades com os atletas separados em grupos pequenos e evitando contato físico.