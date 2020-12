Vitor Baía confia no Porto, mas não quer Cristiano Ronaldo em 'melhores dias'

Encarar Cristiano Ronaldo em um confronto de mata-mata nunca é bom. Mesmo assim, o ex-goleiro e vice-presidente do Porto, Vitor Baía, gostou de enfrentar a Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Otimista, ele confia em classificação da equipe portuguesa. Só pede que o astro rival "não esteja no seu melhor" nos jogos.

"Nesta fase, qualquer adversário seria muito, muito complicado, e pegamos a Juventus. Adversário que temos de focar quando chegar a eliminatória, é uma das melhores equipes do mundo, mas estamos preparados", garantiu. "Sou otimista por natureza, para mim o Porto está acima de qualquer equipe."

Vítor Baía engrandece as conquistas da Juventus para prever um confronto gigante, mas não deixa jamais de exaltar o Porto. "A história conta muito (em mata-matas). A Juventus é duas vezes campeã europeia, mas também temos dois títulos. Está muito equilibrado. Óbvio que os orçamentos são diferentes, mas não temos medo, não temos receio. Estamos confiantes."

Sobre as partidas do mata-mata, prevê duas "grandes eliminatórias" e lamenta enfrentar dois brasileiros que se destacaram no Porto. "Temos Danilo e Alex Sandro na Juventus que deixaram muitas saudades, foram muito importantes na história do Porto", observou, antes de falar do grande astro Cristiano Ronaldo.

"E teremos o melhor jogador português de todos os tempos. Espero que (contra o Porto) não esteja no seu melhor e não coloque em prática sua qualidade", afirmou, bem-humorado. "É um dos melhores jogadores de todos os tempos, um orgulho nacional, mas o mais importante é o Porto fazer sua tarefa e vencer." De qual maneira? "Somos uma equipe focada, bem agressiva, no bom sentido, com uma intensidade extraordinária e uma sobriedade grande."