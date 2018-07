Vitor Bueno alerta Bruno Henrique para forte concorrência no Santos

O Santos acertou a contratação do atacante Bruno Henrique como novo reforço para 2017. O jogador de 26 anos assinou por quatro anos e chega para brigar por uma vaga no setor ofensivo. Um dos atletas que disputará espaço com ele é o meia Vitor Bueno, que fez questão de alertar o novo colega para a forte concorrência no elenco alvinegro.

"O Bruno Henrique é jogador de qualidade, foi muito bem no Goiás. Todos ficamos felizes com uma contratação assim. Mas até por conhecer o Dorival e a sua índole, ele não vai colocar o mais caro, mas quem tiver melhor nos treinamentos. Eu e Copete tivemos um ano muito bom. Começamos confiantes, com objetivos grandes, e ele é um jogador que chega para somar", avisou.

Vitor Bueno, aliás, foi um dos maiores destaques do Santos em 2016. O jogador herdou a vaga deixada por Geuvânio, que foi para o futebol chinês, e se ganhou espaço. Agora, quer aproveitar a pré-temporada para garantir um outro ano tão bom quanto o passado.

"Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos em uma crescente, ano após ano. Em 2015, chegamos na final (da Copa do Brasil), ano passado fomos campeões paulista e vice do Brasileiro. Acho que 2017 tem de tudo para conquistarmos títulos grandes. Acredito muito nessa equipe", afirmou.

Outro nome que briga por uma vaga no setor ofensivo é Jean Mota, que fez a mesma análise de seu colega. "Nossa expectativa é boa. Muitos campeonatos para disputar. Temos condição de buscar o título em todos. A pré-temporada está sendo muito importante para nós, até para conhecermos os novos jogadores e adquirirmos entrosamento."