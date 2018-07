Vitor Bueno assume papel de protagonismo

As boas atuações e o golaço que Vitor Bueno marcou contra o Botafogo transformaram o status do meia do Santos de apenas 21 anos. Neste domingo, às 19h, no Arruda, no Recife, o jogador entra em campo como protagonista para enfrentar o Santa Cruz.

Com três gols no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do time, que sente ausência de seus principais jogadores. Vitor Bueno virou titular na brecha deixada pela convocação de Lucas Lima, que está na Copa América, e assumiu o papel de goleador que era de Gabriel, também na seleção de Dunga, e pela ausência de Ricardo Oliveira, se recuperando de contusão.

“Substituir Lucas Lima pesa, é uma responsabilidade. Tem a pressão de jogar em time grande. Mas estamos fazendo o máximo para deixar o Santos na parte de cima de tabela”, afirmou Vitor Bueno. Apesar de jovem, o meia não foi formado nas categorias de base do Santos. Ele começou a carreira no Monte Azul, de São Paulo, passou pelo Bahia, mas estreou pelos profissionais no Botafogo de Ribeirão Preto.

A transferência para o Santos mudou sua vida. Há um ano, Vitor Bueno chegou ao time da Vila para jogar na equipe B. Pouco tempo depois, o técnico Dorival Júnior o integrou aos profissionais. Neste ano, logo após a conquista do título paulista, o Santos renovou seu contrato, que terminaria neste mês, por mais quatro temporadas.

“É um momento muito feliz que eu estou vivendo, sempre sonhei com isso, e espero ajudar mais o Santos”, disse, que, apesar de ocupar o espaço aberto por Lucas Limas, não tem atuado na mesma função.

Dorival tem escalado o meia mais aberto, quase como um ponta. A criação das jogadas fica com Léo Cittadini. O técnico dá liberdade para Vitor Bueno, que arrisca de fora de área e virou o homem da bola parada. No gol que fez contra o Botafogo, com direito a chapéu no goleiro Helton Leite, ele mostrou talento e tranquilidade.

Ao aproveitar a chance, o meia pode até se firmar como titular porque é pouco provável que Lucas Lima e Gabriel não continuem no Santos após a Copa América Centenário. Por isso, Dorival já trabalha na remontagem da equipe, incluindo os garotos e os reforços que estão sendo contratados. Seis jogadores já chegaram ao Santos, mas nenhum deles até agora estreou. Dois deles estão relacionados para o jogo no Arruda: o volante Yuri, ex-Osasco Audax, e Jean Mota, ex-Fortaleza.

Dorival vai manter o time que bateu o Botafogo. A ausência é do zagueiro David Braz, que está fazendo um trabalho muscular e ficará mais uma semana fora da equipe. “Vamos enfrentar um adversário que até outro dia era líder, vamos estar ainda mais atentos”, disse o técnico.

No Santa Cruz, o artilheiro Grafite sentiu cansaço muscular e pode ficar de fora. O também atacante Keno, com tendinite no joelho, é dúvida.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Alex Bolaño, João Paulo e Lelê; Arthur, Keno e Grafite. Técnico: Milton Mendes.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Léo Cittadini e Vitor Bueno; Paulinho e JoeL. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Elmo R. Cunha (GO).

Horário: 19h.

Local: Arruda.

TV: SporTV.