Vitor Bueno celebra primeiras chances no Santos e projeta evolução para 2016

"Foi muito bom por eu ter feito o primeiro gol pelo Santos. Mas, todas as partidas também foram especiais porque jogar com a camisa do Santos leva um peso, sempre é especial", declarou ao site oficial do clube.

O jogador de 21 anos deixou claro sua felicidade por atuar com a camisa do clube em 2015. "Foi um ano muito bom, a começar no Botafogo-SP, onde fizemos uma grande campanha no Paulistão, que foi o que fez eu chegar até o Santos, algo que significa muito pra mim. Sempre sonhei em estar em um clube de ponta."

Agora, o meia planeja voos mais altos para 2016 e espera se estabelecer de vez no elenco profissional santista. "Posso dizer que tenho muito a mostrar ainda e ajudar o Santos. Espero conquistar títulos em 2016."