Vitor Bueno comemora vitória do São Paulo, mas admite falhas do setor ofensivo

O atacante Vitor Bueno comemorou a vitória do São Paulo em cima do Vasco nesta quinta-feira, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter garantido os três pontos, o jogador reconheceu que poderia ter sido mais tranquila.

"Poderia, sim (ser uma vitória mais folgada), se a gente fizesse os gols. O saldo positivo é que criamos bastante, como o professor pediu. Diferentemente do jogo contra o Ceará, conseguimos impor nossa filosofia de jogo", comentou.

Em uma partida que teve protesto de parte da torcida contra o presidente Leco e outros membros da diretoria, o São Paulo venceu por 1 a 0 e chegou a 57 pontos, na sexta posição, muito próximo de garantir vaga na Libertadores.

Apesar da vaga na competição continental, o torcedor anda desconfiado com a equipe. Na noite desta quinta-feira, foram apenas 11.970 pagantes, o menor público do São Paulo no Morumbi no Campeonato Brasileiro. O pior público do time como mandante no torneio nacional, no entanto, foi contra o Cruzeiro, no Pacaembu, com 7.853 pagantes.