Vitor Bueno cresce com Diniz no São Paulo: 'Capacidade de decisão'

Contratado em abril, o meia Vitor Bueno demorou para embalar como titular no São Paulo. A sequência sem sair da equipe apareceu com a chegada do técnico Fernando Diniz, no fim de setembro. Vitor Bueno atuou em todos os 12 jogos com o treinador, sendo oito como titular.

Após o empate no clássico contra o Santos, quando Vitor Bueno fez a jogada que terminou no gol de Daniel Alves, o treinador exaltou o meia. "Fez uma partida muito boa. Tem sido um dos jogadores com mais capacidade de decisão do time. Taticamente também tem ido muito bem", avaliou Diniz.

Vitor Bueno marcou dois gols desde a chegada de Diniz e agora soma quatro em 25 partidas pelo São Paulo. Antes da mudança no comando da equipe, o meia vinha oscilando. Nos três últimos jogos com Cuca, por exemplo, ele não saiu do banco de reservas.

Vitor Bueno está emprestado pelo Santos até o fim de 2020, em negociação que envolveu a rescisão de contrato dele com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O valor de compra é de 12 milhões de euros (mais de R$ 56 milhões atualmente).

Por causa do alto valor, é improvável que o São Paulo exerça a opção de compra de Vitor Bueno no fim da temporada que vem. O meia tem contrato com o Santos até o fim de 2021.