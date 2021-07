Vitor Bueno lamenta empate em casa, mas confia na classificação em Buenos Aires

Autor do gol do São Paulo no empate, por 1 a 1, nesta terça-feira, no Morumbi, diante do Racing, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Vitor Bueno lamentou as oportunidades perdidas na partida, mas confia na classificação para as quartas de final semana que vem, em Buenos Aires.

"Claro que poderíamos ter saído com vantagem maior, teve meu erro. Mérito do goleiro que voltou rápido e conseguiu defender. Tivemos oportunidade com Nestor. Temos condições de ir para Argentina e reverter, tem o gol fora. Podemos sair classificados", disse o atleta, que abriu o placar no primeiro tempo.

Leia Também São Paulo começa mal as oitavas e empata com o Racing

Substituto de Eder, que deixou o jogo aos 27 minutos com dores na coxa, Vitor Bueno destacou a bobeada da equipe no gol do Racing nos momentos finais da primeira etapa. "Um pouco de desatenção nossa e fomos para o intervalo com empate."

Com a contusão de Eder, Vitor Bueno deverá ser mantido pelo técnico Hernán Crespo na equipe titular no duelo de volta na Argentina. Antes, o São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, no Morumbi, sábado, às 17 horas, no sábado, pela 12ª rodada.