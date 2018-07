Vitor Bueno minimiza luta por artilharia e espera ajudar Santos a reagir

Ninguém fez mais gols pelo Santos no Campeonato Brasileiro do que Vitor Bueno. Com os oito marcados até agora, ele não lidera apenas a artilharia da equipe, como está a apenas dois do palmeirense Gabriel Jesus, do botafoguense Sassá e do atleticano Robinho, que lideram a disputa. O meia-atacante garante, porém, que seu foco é ajudar o seu time a reagir e lutar pelo título nacional ou ao menos obter uma vaga no G4.

"O que almejo é o título, a classificação para a Libertadores. Mas, vou seguir finalizando, se os gols saírem e eu conseguir essa artilharia, vai ser algo muito positivo para minha carreira. Mas não é algo que mexe comigo. O que mexe comigo é a chance de ser campeão", afirmou, ao site oficial do clube.

O Santos ficou um pouco mais distante da luta pelo título nacional ao perder as duas últimas partidas pelo Brasileirão, o que o deixou a sete pontos do líder Palmeiras. Por isso, o Santos precisa de um bom resultado nesta quinta-feira, diante do Internacional, para seguir vivo na competição.

O momento de Vitor Bueno também já foi melhor. Afinal, ele não vai às redes há cinco jogos, sendo um deles da Copa do Brasil. Até por isso, o meia-atacante promete arriscar bastante para ajudar o Santos e também melhorar seus números.

"O professor (Dorival Júnior) pede, porque sabe que eu tenho um bom chute, tanto perto, como longe da área. Isso é bom porque me passa confiança para finalizar. Os números mostram isso. É claro que se tiver um companheiro melhor colocado, vou passar. Mas se tiver possibilidade, não tenho medo de arriscar”, explicou o camisa 18 do Santos.