Vitor Bueno pede para Santos esquecer futebol bonito

Jogo de resultados e sem futebol bonito. O meia Vitor Bueno foi na contramão da tradição do Santos nesta segunda-feira, ao dizer que para o clube terminar a temporada com mais um título, vai precisar abrir mão de apresentações técnicas e ofensivas. O time está no G-4 do Campeonato Brasileiro e é favorito a avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.

"A fase não é a melhor, mas o que importa é a vitória. Aprendemos uma lição importante no ano passado. Jogamos bonito, mas ficamos sem nada. Neste ano, queremos levar os dois campeonatos, temos que saber conciliar os dois", afirmou o meia, autor do gol da vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 2, neste domingo, no Pacaembu.

O jogador relembrou que em 2015 o Santos viveu a mesma encruzilhada entre Copa do Brasil e Brasileirão. Durante os meses finais do ano o time tentou se dividir entre as competições, até deixar escapar a vaga na Copa Libertadores pelos dois caminhos. "Queremos sempre jogar um futebol bonito, mas prefiro não agradar a todo mundo e jogar para ganhar, em vez de ser igual ao ano passado", comentou.

O quarto colocado no Campeonato Brasileiro tem como próximo compromisso o jogo com o Vasco, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Após a vitória por 3 a 1 na ida, na Vila Belmiro, o time tenta defender a vantagem em São Januário.