Vitor Bueno se coloca como solução para assumir camisa 10 no Santos

O meio-campista Vitor Bueno comemorou nesta quinta-feira seu retorno aos gramados após sete meses se recuperando de grave lesão no joelho e aproveitou para mandar um recado à diretoria do Santos, que está à procura de um novo camisa 10 desde a saída de Lucas Lima no final do ano passado: "Me olha. Me nota aqui."

Vitor Bueno subiu ao profissional em 2015 e desde então o técnico Dorival Júnior o utilizou pelos lados do campo. Na quarta-feira, durante a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o São Caetano, o jogador entrou na vaga de Vecchio na armação das jogadas.

"Minha função de origem sempre foi essa (meia). Me adaptei com o Dorival jogando pelos lados, porque tinha o (Lucas) Lima. Mas agora estou à disposição para ajudar", afirmou o jogador do Santos.

Foi a primeira partida de Vitor Bueno com o técnico Jair Ventura. O meio-campista não entrava em campo pelo Santos desde 1º de julho do ano passado, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Campeonato Brasileiro, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

Na quarta-feira, apesar do pouco tempo em campo, Vitor teve uma chance para marcar. Nos acréscimos, recebeu cruzamento de Gabriel e, livre, bateu para defesa de Helton. "Sensação indescritível de voltar", disse. "Estava com saudades. Agora quero retomar à rotina de treinamento e cada vez mais jogar", afirmou.

Vitor Bueno disse que tem conversado com Jair Ventura sobre onde mais gosta de atuar e se colocou à disposição para atuar como meia, mas também disse que pode fazer a função pelos lados do campo. "O mais importante é estar em campo."

A ansiedade em voltar a vestir a camisa do Santos foi tamanha que na última semana, no jogo anterior ao do São Caetano, o jogador acabou furando o mistério feito pelo treinador. Jair Ventura tentou esconder a lista de relacionados para o duelo contra a Ferroviária. Mas Vitor Bueno não aguentou a emoção de ver seu nome entre os atletas e publicou nas redes sociais.

"Quebrei, né? Fiquei com medo. O professor tinha falado que não era para divulgar. Na empolgação, estava feliz e acabei soltando. Mas vocês (jornalistas) são rápidos também, né? Cinco minutos depois, apaguei, mas vocês já tinham pegado. Depois conversei com ele e tudo bem. Ele entendeu o momento."

O Santos agora se prepara para o clássico contra o São Paulo, domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão. "Vamos confiantes. Ainda mais depois de um jogo como ontem (quarta-feira) que fomos muito bem. Apresentamos bom futebol. Estamos confiante para vencer o São Paulo na casa deles", finalizou.