Vitor Bueno segue conselhos de Elano e ganha espaço no Santos

Autor dos dois gols da vitória do Santos sobre o São Bento por 2 a 0, no último sábado, o meia Vitor Bueno tem conquistado cada dia mais espaço na equipe e um dos motivos, segundo ele, é o fato de seguir os conselhos do experiente Elano, de 34 anos, e que foi abraçado pelo garoto de 18 anos nas comemorações dos gols.

"Ele veio conversar comigo antes do jogo e me passar instruções. Vem sempre conversando comigo, me dá puxão de orelha, elogia e dá umas dicas. Todos escutam um jogador como o Elano, pelo exemplo que ele é dentro de campo", disse o meia, que até o ano passado jogava no Botafogo, de Ribeirão Preto.

O garoto, que pode até ser titular na semifinal do Paulista, disse não ter preferência sobre quem enfrentar e acredita que, independente do adversário, o Santos terá muitas dificuldades pela qualidade dos concorrentes.

"São equipes perigosas. Vou acompanhar o jogo e vamos estudar o adversário, sempre com o pensamento de passar de fase", disse o garoto, lembrando que Palmeiras e São Bernardo se enfrentam ainda nesta segunda-feira, no Allianz Parque.

Após o jogo com o São Bento, o técnico Dorival Júnior elogiou o garoto, mas pediu calma com os elogios. "É uma satisfação ver um garoto buscando espaço e confirmação. Ele vem conquistando seu espaço e dando seu recado. Ele estava no sub-23, chamando pouco a atenção e ainda está em trabalho de formação. Temos que caminhar com calma. Sempre que possível, a oportunidade vai acontecer", analisou o comandante santista.