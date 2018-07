Vitor Bueno sonha alto e fala em tríplice coroa do Santos

Campeão paulista e quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Santos tem grandes ambições nesta temporada. O meia Vitor Bueno acredita que a qualidade do elenco alvinegro é suficiente para acreditar que o time possa brigar pelo título do nacional e também da Copa do Brasil.

“Temos que manter o ímpeto de chegar às finais de todas as competições. Pensando alto, quem sabe a gente consegue uma tríplice coroa?”, disse o meia, que completou. “Não é porque eu jogo aqui, mas o nosso elenco é muito bom e qualificado, de verdade. O Copete entrou e decidiu. O Yuri tem ajudado bastante, o Caju não comprometeu e tenho certeza que vai dar conta do recado. Não podemos mudar nossa forma de jogar”, analisou, se referindo aos possíveis substitutos de Gabriel, Thiago Maia e Zeca, que estão com a seleção brasileira olímpica.

Na quarta-feira, o Santos enfrenta o Gama, pela Copa do Brasil, no estádio Bezerrão, em Brasília. Para essa partida, o meia pede atenção total da equipe, pois o adversário tentará fazer o seu jogo do ano.

“Eles vão jogar a vida deles. Já joguei em time pequeno e sei como é. É ganhar ou ganhar, pois podem ficar desempregados. Por isso, vão dar a vida deles contra o Santos e precisamos estar focados e concentrados para evitar surpresas”, destacou.

Embora esteja na briga pelas primeiras colocações do Brasileiro, o Santos não vai priorizar a competição neste momento e levará força máxima para Brasília. Tanto que a diretoria havia pedido para atrasar a apresentação de Zeca, Thiago Maia e Gabriel para que eles pudessem atuar na quarta, mas a CBF não aceitou.