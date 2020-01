Vitor Bueno vê clássico parelho e valoriza ponto conquistado pelo São Paulo

O meia-atacante Vitor Bueno, do São Paulo, disse que o clássico sem gols com o Palmeiras foi "parelho". Ele ainda valorizou o ponto conquistado pela equipe tricolor atuando como visitante, em Araraquara, na segunda rodada do Campeonato Paulista.

Questionado se o Palmeiras tinha sido mais eficaz durante o clássico, já que acertou duas vezes a trave, Vitor Bueno não concordou e lembrou de uma chance desperdiçada por Daniel Alves.

"Eficazes, não. Se tivessem sido, teriam ganhado. O jogo foi bem parelho, os dois times tiveram possibilidades de fazer o gol. Eles jogaram diante da torcida deles, e nós conseguimos um ponto importante para a nossa sequência no campeonato", avaliou Vitor Bueno.

Com o empate com o Palmeiras, o São Paulo chegou a quatro pontos no Campeonato Paulista. A equipe está no Grupo C do Estadual e havia vencido o Água Santa na estreia. Na próxima rodada, o São Paulo visita a Ferroviária, na quarta-feira, também em Araraquara.