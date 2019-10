Vitor Bueno vê desatenção do São Paulo: 'Em clássico não pode entrar assim'

O meia-atacante Vitor Bueno disse que o São Paulo perdeu para o Palmeiras por causa da desatenção da equipe. O clássico terminou com o placar de 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque.

Vitor Bueno lembrou do gol sofrido pelo São Paulo ainda aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Arboleda se atrapalhou na marcação. Os outros gols foram aos 41 da etapa inicial e aos 11 da etapa final.

"Foi desatenção, tomamos um gol nos primeiros 15 minutos. Em clássico não pode entrar assim. Aí toma um, toma dois. No começo do segundo tempo, comandamos o jogo e tomamos o terceiro. Colocamos nosso estilo de jogo, mas não deu certo. Não podemos entrar assim. Falamos ontem disso, aí chega aqui e acontece isso. Não é clichê, mas temos que levantar a cabeça", afirmou Vitor Bueno.

Mesmo com a derrota, o São Paulo permanecerá na quarta colocação do Campeonato Brasileiro independentemente dos outros resultados desta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 49 pontos e volta a jogar no sábado, às 21h, contra a Chapecoense, na Arena Condá.