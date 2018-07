Vitor Bueno volta a ser relacionado no Santos e deve jogar contra o Grêmio

O meia Vitor Bueno voltou a ser relacionado no Santos após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador, no entanto, não teve a presença confirmada entre os titulares no duelo contra o Grêmio, neste domingo, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como ainda está sem ritmo de jogo, o técnico Dorival Júnior ainda avaliará se começará em campo ou entrará no decorrer da partida. Caso fique no banco de reservas, Jean Mota continuará entre os titulares.

Ficaram fora da lista para a partida o meia argentino Vecchio, que se recupera de uma lesão na coxa direita, e o zagueiro Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Santos deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno (Jean Mota), Copete e Ricardo Oliveira.

O time alvinegro é o quarto colocado no Brasileirão com 54 pontos e chega embalado para a partida após vencer os três últimos jogos. O Grêmio está em sétimo lugar com 46 pontos e tenta entrar para o G6 da competição.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - João Paulo e Vanderlei

Zagueiros - David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais - Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Elano, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes - Copete, Joel, Paulinho, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Walterson