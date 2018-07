Vitor Bueno volta a treinar e Dorival relaciona todo o elenco para amistoso

O técnico Dorival Júnior contou com uma boa notícia no treino do Santos, nesta sexta-feira. Em processo de recuperação, o meia Vitor Bueno fez atividade física no gramado e mostrou boa evolução no tratamento de uma lesão muscular de grau dois na coxa direita.

Ainda sem previsão de retorno, o jogador está afastado desde o dia 24 de setembro, quando sofreu a lesão na partida contra o Sport. Contusões deste tipo costumam exigir até quatro semanas de reabilitação. Assim, Vitor Bueno poderia voltar ao time no jogo contra o Grêmio, marcado para o dia 16, na Vila Belmiro.

Neste processo de recuperação, o meia está fora do amistoso do Santos com o Benfica, neste sábado, na Vila. A partida comemorativa vai celebrar o centenário do estádio e ainda marcará a despedida oficial do lateral-esquerdo Léo, bicampeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores com a camisa santista.

Para este confronto, Dorival Júnior relacionou o elenco todo do Santos. O treinador deve escalar a equipe completa no primeiro tempo, com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.

Já o Benfica veio ao Brasil com a delegação desfalcada. O goleiro Júlio César, ex-seleção, e o zagueiro Luisão, são alguns dos destaques do time português, que terá 15 baixas na partida festiva.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei, John e João Paulo;

Zagueiros: David Braz, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera;

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Daniel Guedes e Caju;

Meio-campistas: Thiago Maia, Renato, Elano, Rafael Longuine, Jean Mota, Alison, Valencia, Léo Cittadini, Fernando Medeiros, Matheus Oliveira, Vecchio e Yuri;

Atacantes: Ricardo Oliveira, Copete, Paulinho, Rodrigão, Joel, Arthur e Walterson.