Vitor chega ao Cruzeiro sonhando com títulos

Depois de despontar no Goiás, onde foi campeão goiano em 2006 e 2009 e chegou a se apontado como um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, Vitor foi para o Palmeiras no ano passado. Mas ele nunca conseguiu se firmar no time palmeirense, sendo emprestado ao Sport no começo desta temporada. Agora, diante do interesse do Cruzeiro na sua contratação, acabou repassado ao clube mineiro.

"Para mim é uma alegria muito grande estar no Cruzeiro hoje, por ser um time de tamanha estrutura e que está, sem dúvida alguma, jogando o melhor futebol no Brasil. Para mim é um prazer muito grande e espero fazer um trabalho bem feito e render o que todos sabem que eu posso", afirmou Vitor, que não poderá jogar as finais do Campeonato Mineiro - as inscrições estão encerradas.

O novo reforço cruzeirense, no entanto, pode ajudar o time na disputa das fases finais da Libertadores e também no Brasileirão, que começa no dia 21 de maio. "A gente rende naturalmente quando se joga num time de jogadores com tanta qualidade. Espero trabalhar forte, buscar meu espaço e, quando eu tiver uma oportunidade, sei que vai dar tudo certo porque terei um grupo forte para me ajudar", disse Vitor.