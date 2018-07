Vitor faz exames no Cruzeiro e sonha com Libertadores

O lateral-direito Vitor chegou nesta segunda-feira ao Cruzeiro, na Toca da Raposa II, para realização dos exames médicos necessários para a assinatura de contrato. O jogador estava no Sport e foi envolvido na negociação, por empréstimo, do atacante Wellington Paulista ao Palmeiras e assinará contrato até 31 de dezembro. Empolgado, Vitor já sonha com a possibilidade de conquistar o título da Libertadores.

"Fico na expectativa de disputar outra. O Cruzeiro vem fazendo uma campanha excelente. Espero poder ajudar a partir da próxima fase, e que a gente possa conquistar esse título", disse o lateral-direito, que disputou a competição continental em 2006 pelo Goiás.

Vitor projetou uma disputa acirrada com Pablo pela vaga de titular da lateral direita do Cruzeiro. "É uma concorrência sadia. Tudo para ajudar o Cruzeiro. O Pablo é um menino que vem fazendo o seu trabalho bem feito. Vou procurar meu espaço, me dedicar no dia a dia e estar à disposição assim que o Cuca precisar de mim. Vou dar o meu máximo. Aquele que jogar, o Cruzeiro vai estar bem servido", afirmou.

Com 28 anos, Vitor teve os melhores momentos da sua carreira na sua passagem pelo Goiás, entre 2006 e 2010, quando conquistou dois títulos estaduais (2006 a 2009) e foi indicado duas vezes ao Prêmio Craque do Brasileirão na posição de lateral-direito. Agora no Cruzeiro, ele espera repetir o sucesso.

"No Goiás eu jogava praticamente de ponta, com muita liberdade para jogar. Ia pelo meio, fazia cruzamentos, fazia gols de cabeça. Espero fazer o meu melhor aqui também, apresentar o mesmo futebol que joguei no Goiás. Isso que me deixa motivado, saber que tenho a confiança do pessoal daqui. Pediram minha contratação não foi à toa. Espero aos poucos ganhar a confiança dos torcedores, trazer a torcida para o meu lado", comentou.

