Vitor Hugo chega ao Palmeiras e projeta se igualar a 'São Marcos'

O Palmeiras finalmente tornou oficial, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro Vitor Hugo, que se destacou pelo América-MG durante a Série B do ano passado. De acordo com o clube paulista, o jogador assinou contrato nesta tarde e vai ficar no Palestra Itália até o fim do ano, emprestado pela Tombense.

O zagueiro, de 23 anos, chegou cheio de planos. Em declaração reproduzida pelo site do Palmeiras, Vitor Hugo disse que quer se igualar simplesmente ao ex-goleiro Marcos, ídolo máximo do clube.

"Quero repetir o que estava fazendo no América-MG e, se possível, evoluir mais para buscar meu espaço dentro do grupo. Quero mostrar um bom trabalho no campo, fazer o meu nome e, se possível, ser até igual ao ''São Marcos'', eterno no clube", afirmou.

Na tradicional declaração de "apresentação para a torcida", o zagueiro também não poupou elogios a si mesmo. "Garra, disposição e pegada não vão faltar. Eu mandarei ali atrás, na minha região. Vou bem na bola aérea e não gosto de dar espaço para atacante. Gosto de encurtar a marcação. Jogo mais pelo lado esquerdo e sou rápido, não costumo perder muito na corrida para os atacantes."

Além de Vitor Hugo, o Palmeiras contratou outro jogador do América Mineiro: Andrei Girotto, o que deve facilitar a adaptação de ambos na Academia de Futebol. "Gostei e aplaudi demais a contratação dele. Os torcedores vão gostar muito. Sobre reencontrá-lo, ajuda bastante. Chegar sozinho te deixa um pouco tímido, mas vir com um amigo ajuda."