Vitor Hugo deixa Palmeiras e acerta contrato com o Trabzonspor, da Turquia

O zagueiro Vitor Hugo se tornou o mais novo reforço do Trabzonspor, time da Turquia. O negócio foi concretizado nesta segunda-feira. O jogador foi negociado pelo Palmeiras por cerca de R$ 20 milhões. O defensor de 29 anos acertou contrato de quatro anos com o clube turco.

O acerto já era esperado na semana passada, mas a negociação travou e só foi retomada na sexta-feira. Vitor Hugo não chegou sequer a ser relacionado para o duelo com o Ceará, sábado, pelo Brasileirão. Ele viajou antes para a Turquia para acertar os últimos detalhes do contrato.

Nesta segunda, Vitor Hugo foi oficializado pelo clube turco nas redes sociais, após ser aprovado nos exames médicos e físicos. Em um vídeo, ele aparece no vestiário da sua nova equipe vestindo a camisa com o seu nome nas costas e subindo até o gramado do estádio.

Com o acerto, o zagueiro encerrou sua segunda passagem pelo clube brasileiro. Ele deixou o Palmeiras em 2017 para defender a Fiorentina, equipe pela qual jogou na Itália até 2019, quando retornou ao Brasil e ao Palmeiras. Com camisa do time paulista, o zagueiro conquistou três títulos: a Copa do Brasil de 2015, o Campeonato Brasileiro de 2016 e o Campeonato Paulista deste ano.