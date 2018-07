Vitor Hugo desfalca o Palmeiras e Marcelo confirma escalação

Acostumado a repetir a formação do time do Palmeiras, o técnico Marcelo Oliveira terá problemas para escalar o Sport, domingo, às 18h30, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Victor Ramos e Egídio, suspensos, o treinador revelou que Vitor Hugo também está fora, por causa de uma pancada levada no rosto durante a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, na última quarta-feira.

"O Vitor Hugo teve uma pequena fratura. Não tem que fazer cirurgia, mas deve ficar uma semana ou pouco mais no departamento médico. Vamos jogar com o Leandro Almeida, Jackson e na esquerda, a substituição natural, que é o João Paulo", disse o treinador, que aproveitou para cobrar Victor Ramos e Egídio, que estão fora por terem recebido o terceiro cartão amarelo. "Eram cartões evitáveis e poderíamos ter repetido pelo menos boa parte da defesa." Outro desfalque certo é o meia Robinho, que continua se recuperando de um edema na coxa direita.

Como de praxe, o treinador não deve comandar nenhuma atividade tática com os titulares nesta sexta-feira. Algo deve ser trabalhado só na atividade que será realizada no sábado, sem a presença da imprensa. Em relação ao momento da equipe, Marcelo Oliveira pede cautela e pés no chão.

"Conviver com vitórias é muito bom, mas não se pode acomodar ou se contentar com o que passou. Temos que fazer do próximo jogo, o mais importante. Em termos de resultado, a pontuação foi muito produtiva, mas em relação ao desempenho, podemos melhorar alguns aspectos. Temos que cuidar para os adversários não chegarem tanto na nossa área", comentou.

Empolgado com as quatro vitórias consecutivas e sem levar gols, o embalado Palmeiras deve encarar o Sport com a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Leandro Almeida e João Paulo; Gabriel, Arouca, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira.