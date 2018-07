Vitor Hugo já negocia para ser comprado pelo Palmeiras em 2016

Embora ainda faltem quatro meses para o término da temporada, o futuro de alguns jogadores do Palmeiras começa a ser definido pela diretoria e seus representantes. E, entre os dez que ficarão sem vínculo no fim de dezembro, o que tem a renovação mais bem encaminhada é o zagueiro Vitor Hugo, que tem conversas adiantadas para ser comprado e continuar no clube em 2016.

O goleiro Fernando Prass é o único da lista que já estava no clube no ano passado. Os outros são Aranha, João Paulo, Victor Ramos, Jackson, Andrei, Zé Roberto, Kelvin e Rafael Marques. Prass teve uma conversa recente com a diretoria, e as negociações continuam – sem previsão para serem encerradas.

O goleiro já avisou que não pretende transformar o assunto em novela e espera definir logo a situação. Os demais chegaram com valor fixado e, por isso, a diretoria não tem muita pressa para definir quem vai ficar ou não.

Vitor Hugo já tem uma conversa um pouco mais avançada porque a diretoria acredita que o investimento vale a pena, já que se trata de um atleta jovem (24 anos) e que mostrou qualidade. Algo determinante para definir quem fica é o que será do Palmeiras em 2016. O projeto com o time na Copa Libertadores é diferente do projeto caso a equipe fique fora da competição continental.