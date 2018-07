Vitor Hugo diz que golaço pelo Palmeiras foi lance de sorte

Autor de um lindo gol de bicicleta na vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 1 a 0, o zagueiro Vitor Hugo disse que o lance foi criado por pura sorte. O defensor acertou o belo chute aos 9 do segundo tempo, após o goleiro Daniel defendeu uma cabeçada do atacante Rafael Marques.

"Acho que foi um lance de sorte. Eu tentei fazer isso no treino ontem e errei a bola. Foi meio de bicicleta, puxeta, sei lá, foi do jeito que veio a bola, chutei", disse o zagueiro, que marcou seu segundo gol com a camisa alviverde.

Além do belo gol, o defensor também deixou o gramado do estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, comemorando pelo fato do Palmeiras somar mais três pontos no Campeonato Paulista e chegar com ainda mais moral para o clássico de quarta-feira, contra o São Paulo, no Allianz Parque.

"Foi uma vitória importantíssima. O time dos caras veio 'fechadinho'. Agora é focar no clássico, que vai ser bastante complicado", comentou o defensor. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 24 pontos e a liderança com folga do Grupo C. O elenco palmeirense se reapresenta na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol.