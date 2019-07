Vitor Hugo e Henrique Dourado fazem testes físicos no Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Henrique Dourado ainda não foram anunciados como reforços do Palmeiras, mas já passaram por testes físicos na Academia de Futebol nesta quinta-feira. Eles permaneceram na parte interna do centro de treinamentos alviverde, enquanto o técnico Luiz Felipe Scolari comandava atividade em campo. A dupla aguarda detalhes finais para ser oficializada pelo clube.

Vitor Hugo foi comprado da Fiorentina, da Itália, por cerca de de cerca de R$ 21 milhões. O zagueiro tem 28 anos e assinará contrato com o Palmeiras por cinco temporadas. Henrique Dourado, por sua vez, será emprestado sem custos até o fim de 2019 pelo Henan Jianye, da China. O atacante tem 29 anos.

Ambos já tiveram passagens importantes pelo Palmeiras. Vitor Hugo defendeu a equipe alviverde entre 2015 e 2017, tendo conquistado a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Já Henrique Dourado salvou o time do rebaixamendo no Brasileiro em 2014, quando foi o artilheiro alviverde na temporada.

Enquanto a dupla fazia trabalhos na parte interna da Academia de Futebol, Felipão comandava treino em campo. A atividade foi aberta à imprensa por apenas dez minutos, durante o aquecimento dos jogadores.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco, neste sábado, às 17h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde lidera o campeonato, com 26 pontos. O Santos também tem 26 pontos, mas está em segundo lugar porque tem sete gols a menos de saldo.