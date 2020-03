Vitor Hugo lamenta empate do Palmeiras, mas festeja 1º jogo como titular em 2020

O zagueiro Vitor Hugo festejou a sua primeira partida como titular pelo Palmeiras nesta temporada. No duelo diante da Inter de Limeira, que terminou empatado sem gols, ele substituiu o paraguaio Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O jogador esteve afastado dos gramados desde o final de outubro, quando passou por uma cirurgia na região inguinal em dezembro, e voltou a jogar no segundo tempo do confronto diante do Guaraní-PAR, pela Copa Libertadores, na última terça-feira.

Vitor Hugo festejou a titularidade, mas lamentou o resultado em Limeira. "Feliz por ter voltado, mas não pelo resultado. Mas a alegria é muita de voltar a defender as cores do Verdão. A gente batalhou, batalhou, tentou, martelou, mas a bola não entrou", disse o zagueiro ao site oficial do Palmeiras.

O defensor chegou até a ter uma oportunidade de marcar. Aos 35 minutos do segundo tempo, ele subiu mais alto que o goleiro rival, mas cabeceou por cima do gol. "Quase que eu fiz o gol. Consegui ganhar por cima, mas devia só ter deixado raspar", avaliou. "Poderíamos ter saído com a vitória, mas, mesmo assim, vamos continuar trabalhando porque nosso grupo já provou várias vezes que tem condição de brigar por coisas grandes", acrescentou o jogador.

Vitor Hugo está perto de integrar o top 10 dos zagueiros que mais gols marcaram na história do Palmeiras. Ele balançou as redes 13 vezes e precisa marcar mais um gol para fazer parte da seleta lista de defensores artilheiros do time alviverde. "A gente não tomou o gol, o que é um ponto muito positivo para mim, que sou defensor, sou zagueiro, mas triste pelo resultado", reforçou o jogador.

Com o empate, o terceiro seguido no Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou com 19 pontos e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo B. O primeiro colocado da chave é o Santo André, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem por ter mais vitórias (6 a 5).