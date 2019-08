Vitor Hugo pode fazer sua reestreia no Palmeiras diante do Bahia

LEIA TAMBÉM > Palmeiras confirma retorno de Vitor Hugo

O zagueiro Vitor Hugo pode fazer sua reestreia pelo Palmeiras no confronto contra o Bahia, no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O titular Gustavo Gómez tomou o terceiro cartão amarelo no empate com o Corinthians, por 1 a 1, e vai cumprir suspensão.

O novo camisa 4 já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para atuar. Além disso, o jogador afirmou na entrevista coletiva de sua apresentação, na última quinta-feira, que está com condições físicas para jogar.

"Eu estou em fase final de pré-temporada, porque a gente teve férias até o começo do mês. Eu me reapresentei na Fiorentina no dia 6 e começamos a pré-temporada. Venho de 25 dias de trabalho físico e agora estou começando a voltar para o campo. Já estou começando a treinar com meus companheiros e aí fica para o professor. Ele que vai decidir qual é o melhor momento para eu entrar", afirmou o zagueiro na entrevista.

Vitor Hugo foi peça importante no elenco campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. Ao contrário da passagem anterior, quando era titular absoluto, Vitor Hugo terá de disputar uma posição na zaga. Hoje, os titulares são Gustavo Gómez e Luan. O treinador Luiz Felipe Scolari ainda tem à disposição Edu Dracena e Antônio Carlos, que atuam frequentemente por conta do rodízio de titulares.