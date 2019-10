Vitor Hugo pode se isolar como o quinto zagueiro com mais jogos pelo Palmeiras no século

De volta ao Palmeiras nesta temporada após ter defendido a equipe alviverde entre 2015 e 2017, Vitor Hugo está perto de se isolar como o quinto zagueiro que mais atuou pelo clube neste século. Ele está empatado com Nen, que disputou 139 partidas entre 2004 e 2007. Ou seja, se Vitor Hugo participar do duelo com o Atlético-MG, no domingo, vai se isolar no posto.

O primeiro colocado do ranking é Maurício Ramos. Ele defendeu o clube entre 2009 e 2016, tendo atuado em 191 partidas. Na sequência vem Henrique, com 161 jogos entre 2008 e 2014.

Danilo é quem completa o "top 3". Ele defendeu o Palmeiras de 2009 a 2011 e participou de 154 confrontos. Em quarto está Leonardo, com 147 partidas entre 2001 e 2006.

O Palmeiras tem mais 16 jogos para disputar nesta temporada, todos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está em segundo lugar, com 46 pontos, três a menos do que o líder Flamengo.

Além de Vitor Hugo, o elenco do Palmeiras conta com mais quatro zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos. Os jogadores voltam a treinar nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.