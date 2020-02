Vitor Hugo projeta disputa com Felipe Melo e 'dor de cabeça' para Luxemburgo

Na reta final da recuperação da cirurgia na região inguinal, realizada em dezembro do ano passado, o zagueiro Vitor Hugo já projeta o retorno e uma possível disputa com Felipe Melo. O volante mudou de posição desde que o técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu no começo da temporada.

Felipe Melo está atuando ao lado de Gustavo Gómez. "É uma posição nova, é legal ver o jeito que ele (Felipe Melo) está desenrolando e tentando ajudar o time. É um jogador que tem muita qualidade, experiência e todos respeitam. É um cara que está aí para ajudar o time. Se tiver de disputar uma vaga, jogaremos essa bomba para o professor Luxemburgo", afirmou Vitor Hugo.

"Todo treinador quer uma dor de cabeça dessa. É bom para o time ter essa referência na zaga, ele está jogando muito bem. Será uma briga muito sadia e espero jogar assim que possível", completou.

Vitor Hugo acredita que já estará à disposição de Luxemburgo em breve. O próximo compromisso do Palmeiras será neste sábado, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. "Eu já estou na reta final, conversando com o pessoal da comissão técnica, com o Luxemburgo. Acho que nos próximos jogos estarei à disposição, aí dependerá dele. Estarei sempre aqui para ajudar, ficando no banco ou jogando."

Sempre bem humorado, o zagueiro brincou ao comentar que ficou frustrado por não conseguir acompanhar o time na Florida Cup, no começo do ano. "Eu me apresentei antes dos caras para tentar ir para Orlando, nunca fui e pegaria tudo na faixa. Terei de pagar para ir mesmo", disse rindo. "Optamos por ficar aqui porque o Palmeiras tem uma estrutura muito boa. Fiz uma pré-temporada mais longa que os demais e agora estou colhendo os frutos. Estou me sentindo bem, só preciso pegar ritmo de jogo."

Em seguida, Vitor Hugo explicou que o rendimento abaixo do esperado no ano passado tinha relação com o problema médico. "Eu cheguei e já me machuquei no primeiro jogo. Eu só consegui jogar bem de verdade no meu primeiro jogo contra o Bahia. Eu precisava operar, mas, como eu estava sem dor e o time estava precisando, eu continuei jogando. Decidimos que, quando o campeonato se definisse, sentaríamos e conversaríamos sobre a cirurgia. Operei em dezembro e não fiz nada nas férias", explicou.