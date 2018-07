Vitor Hugo promete volta da cambalhota: 'Parei e não fiz mais gol'

O zagueiro Vitor Hugo marcou o gol que abriu o placar da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e na comemoração deu um salto mortal, algo que a diretoria o havia aconselhado a não fazer mais, para evitar lesões. Como sempre esbanjando bom humor, ele disse que decidiu descumprir o combinado por um bom motivo.

"Ano passado, eu virava cambalhota e saia os gols. Esse ano, eu não virei e parei de fazer gol. Então, falei que tinha que voltar a dar a cambalhota e eu me virava lá dentro com eles (dirigentes). Já comecei a levar uma chamadinha depois do jogo", disse o zagueiro, que balançou a rede duas vezes na temporada.

Vitor Hugo torce agora para que a bronca não se transforme em multa. "Pelo amor de Deus. No bolso pesa demais. Espero que não tenha nada, não", brincou o jogador, que ainda deixou o gramado com um galo na cabeça. "Não sei se bati em alguém, só sei que fiz um galo, mas faz parte do trabalho. No lance do gol, eu cabeceei alguma coisa e pegou bem na minha latinha", disse.

Em relação a partida, Vitor Hugo destacou a importância da conversa no vestiário entre os dois tempos da partida. "Nosso time, no geral, entrou um pouco leve e desligado. No intervalo, o professor falou com a gente, entramos mais ligados no segundo tempo e deu tudo certo", comemorou.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e o técnico Cuca, que não ficou no banco de reservas diante do Fluminense, por ter sido expulso contra a Ponte Preta, iniciará os preparativos visando a partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi.