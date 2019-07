Vitor Hugo se despede da Fiorentina e fica perto de acerto com o Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo deve ser o próximo reforço do Palmeiras. O defensor de 28 anos se despediu nesta segunda-feira dos companheiros da Fiorentina, deixou a pré-temporada do time, nos Estados Unidos, e deve se apresentar em breve para retornar à equipe alviverde, dois anos após ter sido vendido justamente à equipe italiana.

Em fotos e vídeos publicados nas redes sociais, torcedores da Fiorentina registraram a saída de Vitor Hugo da concentração da equipe. Os fãs presentes cumprimentaram o zagueiro e lhe desejaram boa sorte. O defensor deve acertar com o Palmeiras por cerca de R$ 23 milhões, assinar um contrato longo e chegar ao Brasil ainda nesta semana.

Vitor Hugo jogou no Palmeiras em 2015 e 2016, quando teve papel de destaque nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Já no começo de 2017, ele foi vendido ao time italiano. A diretoria foi atrás dele pela oportunidade de mercado, além de contar com um jogador já identificado com o clube e preparado para entrar em campo assim que houver necessidade.

Fora o clube alviverde, Vitor Hugo tinha sondagens de times turcos. O defensor manteve contato com antigos colegas de Palmeiras durante os últimos anos e chegou até mesmo a visitar a Academia de Futebol meses atrás para rever companheiros. Se tiver a contratação confirmada, ele será o quinto zagueiro do elenco. Os outros são: Gómez, Luan, Antônio Carlos e Edu Dracena.