Vitor Hugo torce pela permanência de Jackson no Palmeiras

Único zagueiro que atuou no Palmeiras nesta temporada e que está assegurado no ano que vem é Vitor Hugo. O defensor chegou do América-MG com contrato curto, deu conta do recado e se tornou o principal defensor da equipe. Empolgado com o bom fim de ano, ele espera que seu principal parceiro de zaga, Jackson, permaneça para a disputa da Libertadores.

“O Jackson fez um jogão contra o Santos. Acho que o clube tem que contratar, mas com o que temos hoje, se trabalharmos bem, acho que conseguiremos um bom elenco para o ano que vem”, disse o defensor. Jackson tem contrato até o dia 31 de dezembro e caso não tenha acordo, ele volta para o Internacional.

Leandro Almeida e Nathan ainda tem contrato com o Palmeiras, mas podem deixar o clube caso apareçam boas propostas. Victor Ramos já saiu e Roger Carvalho foi confirmado pelo clube nesta quinta-feira. A diretoria já avisou que Thiago Martins, que estava emprestado para o Paysandu, será utilizado.

Para Vitgor Hugo, o balanço do Palmeiras na temporada foi positivo. “Chegamos em duas finais e ficamos entre os primeiros do Brasileiro. Esse ano foi bom demais e espero que ano que vem seja ainda mais”, projetou.

A ideia da diretoria do Palmeiras é contratar um defensor de peso para atuar ao lado de Vitor Hugo. Alguns nomes são especulados, mas até o momento o clube não formalizou proposta oficial para nenhum atleta que se encaixe no perfil.