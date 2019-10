Vitor Hugo volta a treinar e pode reforçar o Palmeiras contra o Athletico-PR

Desfalque na partida contra a Chapecoense, na última quarta-feira, o zagueiro Vitor Hugo pode reforçar o Palmeiras no jogo diante do Athletico-PR. O defensor se recuperou de dores abdominais e participou da primeira parte do treino na tarde desta quinta, na Academia de Futebol.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras bate recorde de invencibilidade em casa no Campeonato Brasileiro

Na segunda parte , Vitor Hugo fez trabalhos específicos acompanhado por um preparador físico, enquanto os outros jogadores realizaram atividade em campo reduzido. Apenas os reservas diante da Chapecoense foram a campo no treino desta quinta. Os titulares ficaram na parte interna da Academia de Futebol para trabalhos regenerativos.

Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico-PR tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

O técnico Mano Menezes terá o desfalque do lateral-esquerdo reserva Victor Luis, que foi expulso no banco por reclamar da arbitragem durante a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. O lateral-direito Mayke, por sua vez, tem treinado normalmente e pode voltar a ser relacionado.

O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O jogo será realizado no domingo, às 19h, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 53 pontos e ocupa a segunda colocação na tabela.